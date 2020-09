Leverkusener unterwegs : Neue Langsamkeit auf alten Mofas erleben

Leverkusen Sie rollen und knattern wieder durch die Straßen der Stadt und jagen in Windeseile durch die Natur über Landstraßen dem Glück hinterher. Die Mofa-Gang „Iron Mofa“ aus Leverkusen hatte kürzlich wieder Ausfahrt.

Und so befremdlich das auf den ein oder anderen Beobachter wirken mag, so schlüssig wird das Hobby, von Iron-Mitglied Martin Groh erklärt. „Es ist die neue Erfahrung der Langsamkeit“, sagte er. In einer Zeit, in der der Uhrzeiger sich immer schneller zu drehen scheint, sind die Stunden auf dem Mofa demnach eine willkommene Abwechslung.