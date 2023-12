Festnahme in Leverkusen Falschgeld im Schnellrestaurant

Der Besuch eines Schnellrestaurants endete für einen Leverkusener (46) am Montag mit seiner Festnahme. Der 46-Jährige hatte laut Polizeibericht gegen 22.30 Uhr in dem Lokal an der Bismarckstraße versucht, seine Bestellung mit Falschgeld zu bezahlen. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten alarmierte Einsatzkräfte weitere mutmaßliche „Blüten“ sowie mehrere Tütchen mit Amphetaminen und Cannabis sicher. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Beamte weitere verkaufsfertige Tütchen mit Betäubungsmitteln und nahmen den 46-Jährigen fest.