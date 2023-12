Leverkusener Ministrant Tim (9) dient bei Weihnachtsmesse „Der Kelch ist gar nicht sauschwer“

Dienen finden die meisten Kinder eher unattraktiv. Für Tim Schwab war es schon lange ein Traum. Inzwischen tut er das so oft wie möglich, als ausgebildeter Messdiener in der Kirche Heilige Drei Könige. „Helfer in der Messe zu sein, das ist super“, versichert der Neunjährige strahlend. Nach seiner Ersten Heiligen Kommunion in diesem Jahr hat er, wie seine Klassenkameradin Annika, eine kleine Ausbildung durchlaufen. Er habe etwa gelernt, wie die Altarschellen zur Wandlung geläutet werden. „Nicht wild drauflosklingeln, sondern drei Mal kurz mit Pausen dazwischen.“ Man müsse genau wissen was wann zu tun, wo der Platz bei der Messfeier sei, oder dass man sich per Blickkontakt verständige und gleichzeitig hinsetze. Man lerne, geordnet ein- und auszuziehen, erklärt Tim. „Nicht einfach drauflos rennen, wenn man neben Pfarrer Teller sitzen möchte“, zum Beispiel.