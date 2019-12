Ortsverein feiert 60-jähriges Bestehen : Mieterverein fordert flächendeckenden Warmmietspiegel

Geburtstagsrunde mit André Juffern, Ralph Kleine, Uwe Richrath, Hans-Jochem Witzke (Deutscher Mieterbund), Hans Klose, Volker Ziaja (v.l.). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Leverkusener Ortsverein feierte seinen 60. Geburtstag. Neben Gratulationen und Rückblicken kamen bei der Feier auch politische Forderungen auf dem Tisch.

Der 50. Geburtstag wird in der Stadt in diesem Jahr groß geschrieben, vor allem, weil das Forum 1969 entstand. Der Mieterverein Leverkusen war da schon zehn Jahre alt. Dass er Ende der 1950er Jahre ins Leben gerufen wurde, sei kein Zufall, sagte Uwe Richrath. Der Stadtchef rief zum Jubiläum des Vereins ebenso wie Ehrenvorsitzender Hans Klose, die Historie in Erinnerung. „Vorher gab es, noch als Nachwirkung des Krieges, eine Wohnraumzwangsbewirtschaftung.“ Bis ungefähr 1960 habe dies ein staatlich festgelegtes Mietniveau bedeutet und die Zuweisung von Wohnungssuchenden. „Auch das Leverkusener Wohnungsamt führte Wartelisten und wies frei werdenden Wohnraum zu, bis Anfang der 1960er-Jahre lassen sich hierüber Dokumentationen finden“, berichtete Richrath.

Aber fast zeitgleich mit der Gründung des Mietervereins trat dann 1960 das „Gesetz über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft“ in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt stehen sich Mieter und Vermieter privatwirtschaftlich gegenüber. Dass da nicht immer alles glatt läuft, darüber könnte André Juffern, Geschäftsführer des Leverkusener Mietvereins, womöglich ein Buch schreiben. „Seit 1959 berät der Mieterverein seine Mitglieder in allen Fragen rund um das Thema Wohnen. Jede Woche werden finden mehr als 100 Beratungen vor Ort statt dazu unzählige Kurzberatungen in den Telefonsprechstunden“, erzählte Juffern über die Arbeit des Vereins. Die gute Nachricht: Streit gibt es zwar, aber „mehr als 95 Prozent aller Fälle werden außergerichtlich geklärt“. Richrath würdigte die Vereinstätigkeit als wichtigen Beitrag zum sozialen Frieden.

Der wird auch in Zukunft vonnöten sein. Denn in der Stadt müssen laut Richrath bis 2030 mindestens 7000 neue Wohnungen entstehen. Ein Fachgutachten, das nun in den politischen Gremien vorgestellt wurde, kommt sogar zu dem Schluss, dass es mehr als 10.000 Wohnungen sein müssten.

Aktuell beschäftigt den Mieterverein vor allem die sogenannte zweite Miete, die durch gestiegene Energiekosten in die Höhe getrieben wird. Ralph Kleine, Vorsitzender des Mietervereins, forderte deshalb: „Wir brauchen eine gerechte Verteilung der zweiten Miete auf Vermieter und Mieter.“ Auf seiner Forderungsliste stehen weitere Punkte wie etwa ein verfasstes Recht auf Wohnen, eine Begrenzung des Wachstums der großen Wohnungsgesellschaften, ein Gesetz zur flächendeckenden Aufstellung von Warmmietspiegeln und „eine konzertierte politische und soziale Initiative für den Bau von erschwinglichem Wohnraum auch mit Hilfe des Sozialpaktes.“

Weil sich Probleme oft über die Gesetzgebung in Düsseldorf, Berlin und Brüssel ergäben, will sich der Verein auch überregional stärker engagieren, das Gespräch mit der Politik suchen, sich mit anderen Mietervereinen und Organisationen austauschen.

(LH)