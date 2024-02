Konzern will sich von Autohäusern trennen Leverkusener Mercedes-Filiale zum Verkauf

Die Nachricht sorgt für Unruhe bei Kunden, vor allem aber bei den Mitarbeitern: Mercedes Benz will sich offenbar von seinen Autohäusern in Deutschland trennen. Betroffen sind 80 Autohäuser und 8000 Mitarbeiter. Auch Leverkusen mit der Niederlassung am Overfeldtweg ist betroffen. Was hat der Konzern vor?