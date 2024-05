Konterfei von Bayer-Profis zieren Amtsstuben Leverkusener „Meisterspieler“ aus Pappe

Am kommenden Samstag nach dem Heimspiel gegen Augsburg wird im Leverkusener Stadion die Original-Meisterschale an Wirtz, Andrich & Co. vergeben. Dann geht das Titel-Sammeln weiter, beim Europapokalfinale in Dublin gegen Atlanta Bergamo am 22. Mai und am 26. Mai beim deutschen Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern in Berlin