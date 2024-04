Eine Schau erinnert an den Leverkusener Meister naturalistischer Darstellung Kurz Arentz zum 90. Geburtstag

Verkäuflich sind die meisten der ausgestellte Bronzen, außerdem das kürzlich erschienene Buch über Kurt Arentz, dessen Autorin Anna Hanrahan bei der Vernissage am Sonntag in dessen Werk einführen wird. Die Arbeiten sind nicht chronologisch geordnet, sondern nach Themen sortiert und gruppenweise so auf die Räume verteilt, dass ihre Fülle nicht erschlägt. Die größeren Arbeiten stehen frei im Raum, können umrundet und auch vorsichtig berührt werden, die empfindlichen Exponate sind in Glasvitrinen geschützt. An einigen Wänden hängen gerahmte Fotografien von Arentz-Figuren im öffentlichen Raum, 20 sind es an verschiedenen Orten in NRW, die meisten davon in Leverkusen. Arentz formte unter anderem verschiedene Originale wie das Paulinchen für Wiesdorf, den Treuen Husar für Bürrig, den müden Funken für Opladen oder den Hl. Maurinus für Lützenkirchen.