Neues Buch : Die Gedanken der Mathe-Genies

Leverkusen Der frühere Schulleiter Klaus Strick hat ein neues Buch geschrieben. Darin beschreibt er unterhaltsam die Gedanken berühmter Mathematiker und ihre Bedeutung für die Wissenschaft. Es ist bereits Stricks vierte Veröffentlichung.

Viele geniale Ansätze seien von der Nachwelt regelrecht vergessen worden, begründet Strick seine neue Arbeit, die Universalgelehrten aus dem islamischen Kulturkreis seien in Europa kaum noch bekannt, obwohl sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Mathematik geleistet hätten. In jedem Kapitel finden sich daher auch Informationen über das Leben der Erfinder sowie über die Zeit, in der sie gelebt haben, Erläuterungen zu weiteren Fragestellungen, mit denen sie sich beschäftigt haben, außerdem umfangreiche Hinweise auf weitergehende Literatur, die allgemein zugänglich ist.

Das Buch schließt nahtlos an Stricks bisherige Veröffentlichungen „Mathematik ist schön“ (2017), „Mathematik ist wunderschön“ (2018), und „Mathematik ist wunderwunderschön“ (2019) an. Weitere, noch nicht genannte Mathematiker wie etwa Newton, beschreibt Strick in seinem nächsten Buch, an dem er zurzeit arbeitet.