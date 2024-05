Hausboot in Leverkusen-Hitdorf gesunken Marineclub verliert Vereinsheim nach Havarie

Uecker war an dem Morgen mit vier weiteren Mitgliedern zum Frühstück an Bord des schwimmenden Vereinsheims, als ein Schlag gegen die Bordwand zu hören war. Der könnte durch bei Hochwasser angeschwemmtes Treibgut verursacht worden sein, vermuten Mitglieder und Polizei. Die anwesenden Wassersportler, deren Boote ebenfalls in Hitdorf am Kai liegen, verließen fluchtartig das Hausboot und behielten mit knapper Not trockene Füße, bevor das 15 mal 4,5 Meter große Vereinsheim in Minutenschnelle sank. Alarmierte Kräfte von Wasserschutzpolizei und Feuerwehr rückten an, konnten aber nichts mehr tun.