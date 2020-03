Kunst in Leverkusen : Schauen abgesagt, Malschule zu – Eloba räumt nun auf

Eloba nutzt die Zeit zum Dinge-Ordnen im Atelier. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ihre Ausstellung „panta rhei“ im Burscheider Kulturbadehaus konnte Ellen Loh-Bachmann (Eloba) am vergangenen Sonntag noch mit wenigen, wenn auch sehr interessierten Besuchern eröffnen. Doch nun ist der Publikumsverkehr wegen der Corona-Pandemie auch dort gestoppt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

„Jetzt hängt sie da so rum“, sagt die Künstlerin, die nun sehr viel Zeit hat, um ihr Opladener Atelier aufzuräumen. Elobas Malschule, die in diesen Räumen tätig ist, wurde ebenso geschlossen wie alle anderen kulturellen Aktivitäten.

Und die Ergebnisse, die ihre Schüler ab Sonntag in der 23. Jahresausstellung zeigen wollten, bleiben erst einmal zu Hause. Selbst wenn sie wollten, in der Friedenskirche, wo diese Präsentation bisher regelmäßig stattfand, sind sämtliche Aktivitäten abgesagt. Vielleicht lässt es sich irgendwann nachholen. „Ich werde es überleben“, sagt Ellen Loh-Bachmann, obwohl die Einnahmen durch den Mal-Unterricht wegfallen und sie nicht erwartet, dass in der jetzigen Situation irgendjemandem der Sinn nach dem Kauf von Kunst steht.

Aber sie weiß sehr gut, dass es bei Kollegen an die Existenz geht. „Künstler, die sowieso wenig verdienen, haben gar keine Einnahmen mehr.“ Denn Workshops und Kurse in Schulen und anderen Einrichtungen laufen meist auf Honorarbasis. Der Bundesverband Bildender Künstler (BBK) hatte so viele Anfragen, dass Eloba und ihre Kollegen mit einer Rundmail über den derzeitigen Stand eines Nothilfefonds informiert wurden. Künstler, die besondere Belastungen zu befürchten haben, sollen dort Unterstützung beantragen können. Hilfen etwa für Einkommensverluste durch Ausfälle von Honoraren für Kurse, Führungen oder Performances, entgangene Verkaufschancen wegen abgesagter Kunstmessen, Ausstellungen und Aufenthaltsstipendien. Wenn absehbar ist, dass ein jährliches Mindesteinkommen von 3900 Euro nicht erreicht werden kann.