Leverkusener (18) bei den Maltesern : Freiwillig helfen stärkt das Selbstvertrauen

Leverkusen Der Quettinger Jason Schunk (18) ist bei den Maltesern im Rettungsdienst und Hausrotruf eingesetzt. Dabei reizt ihn vor allem das Unvorhersehbare.

Beim Hausnotruf handelt es sich sozusagen um Hilfe auf Knopfdruck. Menschen, die in den eigenen vier Wänden unglücklich stürzen oder akute gesundheitliche Probleme haben, können mit Knopfdruck an einem speziellen Armband oder einer Kette zügig Hilfe herbeiholen. Ein Freiwilliges Soziales Jahr in diesem Bereich zu machen, kann Jason Schunk jedem empfehlen. Neben den umfangreichen Erfahrungen, die man für sein Leben gewinnen könne, gebe einem die Tätigkeit auch jede Menge Sicherheit, wenn es darum gehe, in unvorbereitete Situationen zu geraten.