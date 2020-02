Kritik der FDP : Leverkusener Linke bekennt sich zur Demokratie

Leverkusen (bu) Die Linke in Leverkusen widerspricht den jüngsten Äußerungen von FDP-Ratsfrau Monika Ballin-Meyer-Ahrens gegenüber unserer Redaktion im Zusammenhang mit den aktuellen politischen Ereignissen in Thüringen.

„Die Linke ist nicht die SED und will es auch nicht sein. Wir bekennen uns klar zur parlamentarischen Demokratie. Uns wird jedoch oft vorgeworfen, dass sich unser Demokratieverständnis von dem der anderen im Bundestag vertretenden Parteien unterscheidet. Und das stimmt vielleicht auch“, heißt es in einer Pressemitteilung von Ratsgruppe und Kreisverband der Linken. So sei die Partei die einzige im Bundestag, die keine Großspenden annehme.