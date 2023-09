Ordnungsdienst in Leverkusen Leitstelle erhält 25 Anrufe von Bürgern am Tag

Einen Monat nach Inbetriebnahme der neu eingerichteten Leitstelle des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) zieht die Verwaltung eine erste Bilanz: „Der neu eingerichtete Service der Stadt Leverkusen wurde erfreulicherweise vom ersten Tag an rege genutzt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im ersten Monat gingen durchschnittlich 25 Anrufe von Bürgern pro Tag ein. Inhaltliche Schwerpunkte der Anrufe waren Verkehrsbehinderung, gefolgt von Ruhestörung und Vermüllung. Die Außendienstkräfte des Ordnungsdienstes wurden im August in 324 Fällen durch die Leitstelle zu Einsätzen geschickt. Hintergrund waren Bürgereingaben an die Leitstelle oder auch Aufträge anderer städtischer Fachbereiche. Darüber hinaus überwacht und bestreift der KOD dauerhaft bestimmte Örtlichkeiten im Stadtgebiet, wie die Fußgängerzonen Opladen, Schlebusch und Wiesdorf.