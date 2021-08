Leverkusener leitet Preisträger-Camp junger Zeichner : Zeichnen in der „Wildnis“ von Schwedt

Leverkusen/Schwedt Ein Nachwuchskünstler aus Taipeh entdeckte die Natur. Mit ihm taten es Teilnehmer verschiedener Länder beim Camp des internationalen Zeichenwettbewerbs „Flow“. Als Leiter dabei: der Leverkusener Künstler Alfred Prenzlow.

Nach einer Führung durch das Haus konnten sich die jungen Künstlerinnen und Künstler selbst den Platz und das Motiv im Theater aussuchen, um vor Ort zu zeichnen. Im krassen Gegensatz zu den Blättern, die in dieser künstlichen Umgebung geschaffen wurden, waren am Vortag Zeichnungen in der Natur entstanden. „Wir haben eine Kanutour entlang des Nationalparks Unteres Odertal unternommen“, erzählt Prenzlow. Für die Jugendlichen war es zunächst das Erleben eines für sie fremden Naturraumes. Der Kunstpädagoge, der auch in seinem Edelrather Atelier Mal- und Zeichenseminare für diese Altersgruppen veranstaltet, war es spannend zu beobachten wie die jungen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenwachsen.

Die Unterhaltungen liefen auf Englisch, und meistens ging es ums Zeichnen – die gemeinsame Leidenschaft. Untergebracht sind alle in einem einfachen Blockhüttencamp, das für einen 13-jährigen Taiwanesen schon für sich das größte Abenteuer sei. „Ich war noch nie so weit draußen in der Wildnis“, sagte der junge Zeichner, der in Taipeh mit seiner Familie in einem kleinen Hochhaus-Appartement lebt. Die hatte ihn nach Schwedt begleitet – trotz aller Schwierigkeiten wegen der Corona-Pandemie. Nach der Rückkehr müssen alle für 14 Tage in Quarantäne, genau wie ein Mädchen aus Hongkong. „Die nehmen wirklich viel auf sich“, merkte Alfred Prenzlow anerkennend an. „Ansonsten haben ja alle gelernt mit Corona umzugehen.“