Ausdauer statt einigeln Leverkusener laufen gegen die Depression

Leverkusen · Gegen den Winter-Blues helfen frische Luft und Bewegung. Auch Menschen, die richtig tief drinstecken in grauen Gedanken, können so ihr Leiden mildern. Die „Mitlaufzentrale Leverkusen“ spricht genau diese Zielgruppe an.

11.01.2023, 11:00 Uhr

Auch bei größeren Events ist die Laufgruppe gegen Depression gerne dabei – so beim Leverkusener „Ugly Sweater Christmas Run“ am dritten Advent. Foto: RP/Laufgruppe

Von Tobias Brücker