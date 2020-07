Trockenheit schadet Erträgen : Landwirte erleichtert: Endlich Regen

Gerstenfeld in Opladen: Trockenperioden und hohe Temperaturen lassen Böden austrocknen und mindern die Ernte. Die Landwirte hoffen weiter auf regelmäßige Niederschläge. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Im Hitze-Sommer 2019 herrschte bei Leverkusener Landwirten der Ausnahmezustand. In diesem Jahr haben Niederschläge die Situation vorerst entspannt. Wie steht es um Ackerbau, Viehzucht, Ost und Gemüse?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Bauer Joachim Urbahn hält 75 Milchkühe mit ihren Kälbchen auf seinem Hof in Bergisch Neukirchen. Damit die Kühe genügend Milch geben und die Kälber wachsen können, brauchen sie ausreichend Nahrung – Wasser, Energie- und Nährstoffe. Urbahn füttert sein Vieh überwiegend mit Gras und Mais. Zwar gilt Mais – anders als Gras – als ziemlich hitzebeständig, er kann sein Ertragspotential jedoch nur entfalten, wenn er genügend Wasser bekommt. Weil die entsprechenden Voraussetzungen bislang fehlten, brachten Wiesen und Weiden nicht genügend Futter für die Tiere. „Schon die ersten beiden Schnitte in diesem Jahr waren um ein Drittel reduziert“, berichtet der Landwirt. „Erst seit dem letzten Regen blüht die Grasnarbe wieder deutlich auf. Auch der Mais steht aktuell sehr gut, die Feuchtigkeit kam genau zur richtigen Zeit“, beschreibt der Bauer erleichtert, der seinen Pattscheider Betrieb samt Hofladen in fünfter Generation führt und gegenwärtig mit Ehefrau Andrea die Dorfgemeinschaft Pa-Ro-Li als Königspaar regiert. „Hoffentlich bleibt es so“, ist Urbahn zuversichtlich. Käme es anders, müsste er im Winter Futter zukaufen. „Das könnte teuer werden“, befürchtet er.

Lange Trockenperioden bei gleichzeitig hohen Temperaturen führen dazu, dass der Boden stark austrocknet, heißt es im Bericht „Wie Trockenheit der Landwirtschaft schadet“ des Deutschen Bauernverbandes (DBV). „Den Kulturpflanzen steht dann nicht mehr genügend Wasser zur Verfügung, um genügend Ertrag zu liefern.“ Wie schnell ein Boden austrockne oder wie viel Wasser er speichern könne, hänge von seiner Substanz ab. Lehmige Böden könnten das Wasser besser halten als sandige Böden. „Zum Glück haben wir lehmigen Boden, der hält gut was auf“, sagt Friedhelm Kamphausen, der seit 35 Jahren rund um den „Grunder Hof“ nachhaltige Landwirtschaft betreibt und unter anderem einen 18 Hektar großen Acker an der Schönen Aussicht in Lützenkirchen bestellt. Jetzt stehen dort Raps, Gerste und Weizen. Gerste gilt zwar als trockentolerant. Doch für den im August 2019 gesäten Raps sei es „ein holpriger Start“ gewesen, meint Kamphausen. Auch jetzt noch „ist der Boden unterversorgt und der Grundwasserspiegel historisch tief“, fasst der Unternehmer zusammen. Das Problem: Obwohl die Niederschlagsmenge im Sommer in der Regel höher ist, versickert wegen der hohen Verdunstung und dem hohen Wasserbedarf von Pflanzen nur sehr wenig Wasser in den tieferen Untergrund, während geringe Verdunstung und Vegetationsruhe im Winter theoretisch für eine hohe Grundwasserneubildung sorgen könnten. Wegen der letzten, durchweg trockenen Jahreszeiten rechnet Kamphausen für dieses Jahr ebenfalls mit einer schlechteren Getreideernte. Doch Jammern ist nicht sein Ding, Kamphausen agiert lieber. Und hat eigens, um den Boden besser auf trockene Zeiten vorzubereiten und optimal zu verfestigen, eine neue Walze angeschafft.

Info An den Feldern: Nahrung für Insekten Etliche Blühstreifen stehen schon jetzt neben den Feldern an der Schönen Aussicht in Lützenkirchen und zwischen Obstbäumen entlang des Obstweges. Im nächsten Jahr will Landwirt Friedhelm Kamphausen mit weiteren Blühstreifen dafür sorgen, dass noch viel mehr Insekten genügend Nahrung finden. Ähnlich hat es die Stadt Langenfeld in diesem Jahr gehalten, die Saatmischung enthielt jedoch Nutzhanf. „Wir werden uns bemühen, den Hanf aus dem Saatgut auszusortieren“, verspricht Kamphausen, „auch wenn es sich dabei nur um den so genannten Nutzhanf handelt, der sich nicht zur Haschischherstellung eignet.“