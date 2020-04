Landtagsabgeordnete zur Schulfrage : „Abi-Prüfungen müssen stattfinden“

Leverkusen Die von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer in Aussicht gestellte schrittweise Rückkehr ins Klassenzimmer findet bei Leverkusener Landtagsabgeordneten ein gespaltenes Echo.

Die Landesregierung habe sehr wohl ein Konzept, kontert der Leverkusener CDU-Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz. „Der Schulbetrieb soll wieder starten, doch soll das in größtmöglicher Abstimmung mit den anderen Bundesländern erfolgen, auch wenn diese teilweise andere Rahmenbedingungen haben.“ Die Abiturprüfungen sollten auf jeden Fall stattfinden. Nur so sei eine bundesweite Gleichheit von Bildungschancen gegeben. In anderen Bundesländern seien die schriftlichen Prüfungen bereits gelaufen, in NRW seien sie nun auf den 12. Mai terminiert. Vorsichtsmaßnahmen gegen Infektionen seien natürlich Voraussetzung.