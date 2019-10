15. Leverkusener Kunstnacht : Bis Mitternacht in Kreativität baden

15. Kunstnacht Leverkusen, hier: Aussteller im Alten Rathaus Bergisch Neukirchen, Burscheider Straße. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Es sind Momente, die Staunen auslösen und eine wohlige Gänsehaut. Momente, in denen der Mund offen steht ob der Frage, wie viel Kreativität in vielen Menschen steckt. Wie an einer Kette reihen sich am Freitagabend diese Momente in der Stadt aneinander.

An 53 Schauplätzen lässt sich im übertragenen Sinne in Kunst baden. Startschuss: 18 Uhr im Schloss Morsbroich. Fast am anderen Ende der Stadt, im „Alten Rathaus“ in Bergisch Neukirchen, begrüßen da gut ein Dutzend ausstellender Künstler und Mitglieder der Volksbühne Bergisch Neukirchen die ersten Neugierigen. Ganz schnell versammelten sie sich noch fürs Gruppenfoto. Bis Mitternacht hat sicher noch der ein oder andere Künstler in der Stadt seinen Gänsehautmoment für die Ewigkeit festgehalten. Foto: UM

(LH)