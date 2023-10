Leverkusener Kunstnacht Reise zur Kunst an 70 Standorten

Die Kunstnacht ist los. Am Freitag haben Kunstfreunde einen langen Abend Zeit, Inspiration wahlweise an 70 verschiedenen Spielorten der Stadt zu spüren. Fünf verschiedene Shuttle-Linien bringen die Gäste zum kostenlosen Kunstvergnügen ihrer Wahl. Besonders viele Ausstellungsorte in fußläufiger Entfernung bietet Schlebusch, denn zusätzlich zu den elf Stationen auf dem Kunstnacht-Plan findet – bereits zum 30. Mal und noch bis zum 12. November – die Open-Air-Galerie „Kunst im Schaufenster“ in der Fußgängerzone statt. Mittendrin zeigt ein Eisbildhauer sein Können, dazu gibt es Live-Musik. In der Galerie des Industriemuseums Freudenthaler Sensenhammer zeigt etwa der Leverkusener Künstler Eberhard Foest nach einer längeren Ausstellungspause 19 Bilder und Skulpturen. Die Bigband der Musikschule Leverkusen sorgt für passende Töne. Neu ist die Mitternachtsmagie in Rheindorf mit Zaubershows, ebenso die Villa Zündfunke in Hitdorf, wo Talente zu entdecken und Preise beim Quiz „Hit-Art-Hopping“ zu gewinnen sind.