Neues Kunstprojekt in Leverkusen geplant : Gesucht werden Frauen mit „Mutgeschichten“

Leverkusen Künstlerin Elena Büchel will für ein neues Projekt Mitwirkende gewinnen, die offen von den Hürden in ihrem Leben erzählen. Und darüber, wie sie sie überwunden haben.

„Es geht um ganz persönliche Mutgeschichten, die inspirieren“, sagt Büchel über ihr Projekt, das Kunst und Soziologie vereinen soll. Zugleich soll es Frauen anregen zu handeln, anstatt sich durch Schwierigkeiten abschrecken zu lassen. In etwa einem Jahr, will Büchel die Porträts der Frauen und ihr eigenes als audio-visuelles Kunstwerk zusammenfassen und als Buch veröffentlichen. Den Verkaufserlös möchte sie für örtliche Frauenprojekte stiften.

„Doch es ist schwierig“, räumt die Künstlerin ein, die vor 25 Jahren im Anschluss an ihr Studium für Lehramt und bildende Kunst nach Deutschland umsiedelte. Damals habe sie die deutsche Sprache noch nicht beherrscht. So wurde die Kunst zu ihrer Art der Kommunikation. „Alles, wofür die Worte nicht ausreichten, drückte ich in Form der Bilder aus. Erst still im Atelier, später mit verschiedenen Künstlergruppen“, erinnert sich die Malerin. Das Talent erbte si. Schon ihr Vater war, „ein begnadeter Künstler und Grafiker, ein freiheitsliebender, kreativer Geist“.