Leverkusener Unternehmen Depa besteht seit 25 Jahren Kranbauteile für Kunden in aller Welt

Der Vergleich bietet sich an: Gerade hatten Bayers Fußballer die Spitze der Bundesliga errungen, nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt gibt es ein Unternehmen, das mit seinen Produkten den Weg an die Spitze bereitet hat. Die Depa Gesellschaft für Kranauslegerbauteile mbH, blickt auf ein Vierteljahrhundert Firmengeschichte zurück und nahm dies zum Anlass, am Firmenstandort im Leverkusener Innovationszentrum auf eine Erfolgsgeschichte zurückzublicken.