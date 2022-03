Rekorddividende von 3,40 Euro je Aktie vorgeschlagen : Covestro will bis 2035 klimaneutral sein

Covestro will bis 2035 klimaneutral sein

Leverkusen Der Kunststoffhersteller und der einstige Mutterkonzern Bayer stellten ihre Bilanzen vor. Die sind gut. Covestro sagt sogar: „Wir waren 2021 wir teilweise ausverkauft.“

Bayer will‘s bis 2030 werden, Lanxess bis 2040. Nun hat Covestro ein Datum genannt, bis zu dem der Kunststoffkonzern klimaneutral sein will: 2035. Konzernchef Markus Steilemann verfolgt schon seit einigen Jahren das Ziel, das Unternehmen komplett auf Kreislaufwirtschaft auszurichten.

2021 habe „Covestro seine Treibhausgasemissionen um 54 Prozent gegenüber 2005 senken können und damit das vorherige Nachhaltigkeitsziel bis 2025 übererfüllt“, teilt der Leverkusener Dax-Konzern gleichzeitig mit seinen Bilanzzahlen mit. Bis 2030 sollen sie aus eigener Produktion und externen Energiequellen um 60 Prozent auf 2,2 Mio. Tonnen gesenkt werden. Auch die Treibhausgasemissionen aus vor- und nachgelagerten Prozessen in der Wertschöpfungskette sollen schrumpfen. Ein Reduktionsziel will Covestro im kommenden Jahr bekannt geben.

Auch Bayer-Mitarbeiter in der Ukraine eingezogen

Bilanz im Schatten des Krieges : Auch Bayer-Mitarbeiter in der Ukraine eingezogen

Covestro in Leverkusen prüft humanitäre Hilfen für Ukraine

Unternehmen und Stadt bereiten sich vor : Covestro in Leverkusen prüft humanitäre Hilfen für Ukraine

Finanzchef Thomas Toepfer fasst die Bilanzzahlen für 2021 so zusammen: „Wir blicken auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück, das von einer starken Nachfrage geprägt war. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass wir über weite Strecken des Jahres 2021 praktisch ausverkauft waren.“ In Zahlen: Die abgesetzten Mengen im Kerngeschäft stiegen im Vergleich zu 2020 um zehn Prozent. Der Konzernumsatz kletterte um 48,5 Prozent auf 15,9 Mrd. Euro (2020: 10,7 Mrd.). „Damit erreichte Covestro den höchsten Umsatzwert der Unternehmensgeschichte“, meldet der Konzern. Der Gewinn vor Steuern, Abschreibungen, Zinsen (Ebitda) hat sich mehr als verdoppelt auf 3,1 Mrd. Euro (1,5 Mrd.), das Konzernergebnis in Höhe von 1,6 Mrd. Euro hat sich gegenüber 2020 mehr als verdreifacht (459 Mio. Euro). Die guten Kennzahlen werden auch die Anleger zu spüren bekommen: Steilemann schlägt eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie vor.