Leverkusener vor Gericht Bewährungsstrafe für sexuelle Nötigung

Die Frau schilderte die Vorkommnisse wie in der Anklage aufgeführt. Das ehemalige Liebespaar, das weiterhin befreundet war, flog auf Kosten des Angeklagten in den Urlaub. Obwohl die kurze Beziehung gescheitert war, suchte der Mann die Nähe zu seiner Ex-Partnerin. Darüber kam es laut Zeugin zum Streit, und der Mann musste im Doppelzimmer auf der Couch nächtigen. In der Nacht auf den 15. Juli 2022 habe er sich jedoch zu ihr geschlichen, sich neben sie ans Bettende gelegt und sie unsittlich berührt. Davon erwacht, erschrak die Frau, trat nach dem Mann und flüchtete ins Badezimmer. Ihren Zustand während des folgenden Telefonats mit ihrer Mutter beschrieb diese dem Gericht so: „Sie war aufgelöst, hat geweint, war ganz zittrig, aufgelöst und ängstlich.“