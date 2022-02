Lecker in Leverkusen : Kochkurse im Februar: Von Halve Hahn bis echtes Huhn

Lecker in Leverkusen

Leverkusen Das Katholische Bildungsforum, Manforter Straße 186, bietet eine Valentinstags-Schlemmerei für Paare. Außerdem im Programm: Eintöpfe aus dem Thermomix, Geflügel-Küche, Glücksessen und kölsches Kochen.

Feine Geflügel-Küche In diesem Kochkurs werden unter anderem ein klares Hühnersüppchen, Rosmarin-Ingwer-Pute aus dem Backofen, ein frischer grüner Salat mit Beluga-Linsen und kross gebratenen Entenbruststreifen sowie weitere kulinarische Genüsse zubereitet. Außerdem erfahren die Teilnehmer Interessantes und Informatives rund um das geliebte Federvieh, seine Aufzucht und natürlich die beste und schmackhafteste Zubereitung. Donnerstag, 17. Februar, 18.15 bis 22 Uhr, Referentin: Jessica Stroetmann, Gebühr: 38 Euro, Kursnummer: 2263660035 (Anmeldeschluss: 10. Februar).

Iss dich glücklich - Mit Genuss und Freude beim Essen Aus einem bunten Mix aus Obst und Gemüse werden in diesem Kurs leckere und gesunde Gerichte gezaubert, die schnell und gut vorzubereiten sind. Bevor es in die praktische Umsetzung geht, erfahren die Teilnehmer, welchen Einfluss unsere Nährstoffe auch auf unsere Stimmung haben. Montag, 21. Februar, 18 bis 21.45 Uhr, Referentin: Michaela Brinsa, Gebühr: 28 Euro, Kursnummer: 2263660043 (Anmeldeschluss: 14. Februar).

Kölsche Küche neu und modern An diesem Abend werden die klassischen kölschen Gerichte im neuen Gewand interpretiert. Ein Klassiker, der es in sich hat und einen neuen Stellenwert in der Region erhält. Wie sieht es mit einem Halven Hahn als Vorspeise aus? Dienstag, 22. Februar, 18.15 bis 22 Uhr, Referent: Christian Eisele, Gebühr: 28 Euro, Kursnummer: 2263660022 (Anmeldeschluss: 15. Februar).