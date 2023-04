Musikprogramm in Leverkusen Kneipenfestival wieder am Start

Wenn in fast genau einem Monat wieder die Musik von Live-Bands und DJs aus den Kneipen, Bars und Gaststätten auf die Gehwege schallt, füllen sich die Schankstuben in der Stadt. 5000 Besucher waren es im vergangenen Jahr. Am 13. Mai geht das inzwischen sechste Leverkusener Kneipenfestival an den Start. In 23 Lokalen heißt es dann: Gläser hoch und tanzen bis in die Nacht.