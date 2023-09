Medizinische Versorgung in Leverkusen Klinikum bietet Übernahme von Remigius-Krankenhaus an

Das Klinikum Leverkusen ist offenbar bereit, das Remigius-Krankenhaus von dem in finanzielle Schieflage geratenen Träger Kplus zu übernehmen. Das geht aus einem Schreiben des Klinikums an die Stadtverwaltung vor, das auch den Mitgliedern des Leverkusener Ratsausschusses für Soziales, Gesundheit und Senioren vorliegt. Darin wird mitgeteilt: „Aufgrund dessen hat die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Oberbürgermeister Herrn Richrath ein schriftliches Interessenbekundungsschreiben an die Geschäftsführung der Kplus-Gruppe, die Gesellschafterin und den Insolvenzrechtsanwalt Herrn Denkhaus versandt, um die Katholische Kranken- und Pflegeeinrichtungen Leverkusen GmbH, insbesondere das St. Remigius Krankenhaus, zu übernehmen.“ In der Fortsetzung des Schreibens räumt das Klinikum allerdings einschränkend ein: „Alle Gespräche haben bisher aufgezeigt, dass der Insolvenzverwalter Herr Denkhaus und der Gläubigerausschuss das prioritäre Ziel verfolgen, die Kplus-Gruppe als ,Gesamtpaket’ an einen Interessenten zu veräußern. Dennoch ist die Geschäftsführung des Klinikum Leverkusen und der Aufsichtsratsvorsitzende Oberbürgermeister Herr Richrath engagiert die Verantwortlichen im Rahmen des Schutzschirmverfahrens von der Leverkusener Lösung zu überzeugen, damit der Standort unter Erhalt der Marke ,St. Remigius’ fortgeführt werden kann.“