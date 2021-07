Die Lage in der Stadt : Leverkusener Klinikum ist komplett evakuiert

Die Evakusierung am Klinikum, die noch am späten Mittwochabend begann, ist beendet. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Evakuierung des Klinikums Leverkusen ist beendet. Die letzten Patienten haben das Klinikum gegen am Donnerstagabend gegen 21 Uhr verlassen.

Die Evakuierung des Klinikums war notwendig geworden, nachdem am späten Mittwochabend Dhünnwasser in Massen in die beiden Untergeschosse des Klimikums geflossen war und dort mehrere Trafos außer Funktion gesetzt hatte. Notaggregate konnten nur einen Teil der nötigen Stromlast ausgleichen. Darauhin wurden noch in der Nacht zunächst die Intensivpatienten und solche, die auf besondere Notversorung angewiesen sind, evakuiert. Rund 200 Patienten wurden am Donnerstag nach Hause entlassen, etwa 250 weitere in umliegende Kliniken gebracht, wo sie auch von Leverkusener Personal betreut werden.