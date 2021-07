Leverkusener Mutter-Kind-Zentrum : Klinikum entbindet 1000. Baby in diesem Jahr

Klinikum entbindet 1000. Baby in diesem Jahr

Freudiges Ereignis (v. re.): Alin Glaus, Heike Dellhofen (Stationsleiterin), Vanessa Schäfer (Kinderkrankenschwester) , Oberarzt Michael Ulbricht, Hebamme Janina Kraus, Gülseren, Seyit Can und Ünal. Foto: Klinikum

Leverkusen Seyit Can ist gesund, wiegt 3080 Gramm und ist 52 Zentimeter groß. Geburtenkurve im Leverkusener Mutter-Kind-Zentrum zeigt nach oben.

Große Freude im Klinikum: Seyit Can ist das 1000. Baby , das in diesem Jahr im Leverkusener Mutter-Kind-Zentrum auf die Welt gekommen ist. Bei der Geburt wog er 3080 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Mutter Gülseren und Kind sind wohlauf und können schon bald gemeinsam nach Hause gehen.

Seyit Can ist das erste Kind der Bergisch Gladbacher Familie. Die Eltern Gülseren und Ünal freuen sich auf das Familienleben: „Seyit Can hat sich ein wenig Zeit gelassen. Jetzt sind wir überglücklich. Wir können es kaum erwarten, Seyit Can der Familie und den Freunden vorzustellen.“