Leverkusener Kleingärten blühen auf Das grüne Paradies liegt gleich vor der Haustür

Ein kleines Stück vom Paradies: Wenn Henryk Neumann bereits in den frühen Morgenstunden seinen Kleingarten auf der Anlage des KGV Burgloch betrat, sich dort mit einem Kaffee in den Liegestuhl hat sinken lassen und die Vögel schon ihre morgendlichen Lieder zwitscherten, waren jene Minuten für den Frührentner ein Teil des Himmels, der für ihn ganz persönlich reserviert war. Er wird seine Parzelle nun jedoch abgeben – an eine junge Familie. Denn Kleingärten werden immer beliebter, und alte Vorurteile sind überwunden.