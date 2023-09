Leverkusener Klassiksonntag widmet sich Bonner Komponist Wer Beethoven mag, der improvisiert

Eine in Musik gegossene Oase der Ruhe, eine Szene am Bach und imitierende Vogelstimmen – in mehrfacher Hinsicht nimmt Beethovens Sechste eine Sonderstellung in seinem sinfonischen Schaffen ein. Jeder der fünf Sätze trägt einen Titel, der Bilder im Kopf entstehen lässt. Und doch ging es dem Naturliebhaber Ludwig van Beethoven nicht um Ton-Malerei, sondern um den Ausdruck von Empfindungen. Also nicht wirklich Programmmusik, die zur Entstehungszeit 1807/1808 einen eher „zweifelhaften Ruf“ hatte, erklärte Dirigent Dirk Joeres, bevor er das Werk analysierte, das er am Abend des jüngsten Klassiksonntags mit seiner Westdeutschen Sinfonia Leverkusen im Großen Saal aufführte.