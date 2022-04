Viertes Saisonkonzert der Westdeutschen Sinfonia Leverkusen : Klassik-Sonntag mit Beethovens Freiheitshymne

Leverkusen Beim vierten Saisonkonzert meisterte Pianist Freddy Kempf den Solopart im 3. Klavierkonzert von Bélà Bartok exzellent. Eröffnet wurde der Abend im Forum mit Beethovens „Egmont“-Ouvertüre, auch als Freiheitshymne bekannt.

Unerwartete Aktualität erhielt auch das Konzert mit der zweiten Sinfonie c-moll op.17, die Peter Tschaikowsky vor 150 Jahren während der Sommerfrische bei seiner Schwester in der Ukraine geschrieben hat und 1873 in Moskau uraufgeführt wurde. In seiner Sinfonie mit dem Zusatz „Kleinrussische“ (zaristische Bezeichnung für die Ukraine) verwendete der Komponist russische wie ukrainische Volkslieder, lässt sie sogar von einem einsamen Solo-Horn eröffnen, das die Melodie „Drunten bei Mutter Wolga“ anschließend an den Fagott-Kollegen weiterreicht. Ein ausdrucksvoller Start, der beiden Orchestermusikern am Ende nach dem Finale einen Extraapplaus einbrachte.