Vor dem Bundesverfassungsgericht Leverkusener klagt gegen Fünf-Prozent-Hürde

„Ich halte die Fünf-Prozent-Hürde jetzt für überhart und befürchte, dass Millionen Stimmen nichts mehr zählen werden“, sagt der Sozialwissenschaftler. „Im Extremfall gewinnt die CSU in Bayern fast alle Direktmandate – und zieht mit null Abgeordneten in den Bundestag ein“, ist er überzeugt. Denn Erststimmen müssen jetzt durch Zweitstimmen gedeckt sein. Rutscht die CSU bundesweit gerechnet unter fünf Prozent, was leicht passieren kann, sind alle Mandate futsch. „Das kann doch nicht sein“, so Trennheuser. Zudem falle die sogenannte Grundmandatsklausel weg, von der zuletzt die Linke profitierte.