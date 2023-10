Leverkusener Kita Am Bielert ist nach Flut frisch renoviert „Geruch von Schlamm und Schimmel bleibt“

Mit einem emotionalen Gottesdienst begannen in der Kirche „Am Bielert“ in Opladen die Feierlichkeiten anlässlich des Neubeginns der benachbarten, gleichnamigen Kindertagesstätte nach der Zerstörung durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021. Viele Menschen hatten damals nach der Überschwemmung im Juli geholfen, mitangepackt und gespendet. Ihnen allen sollte an diesem Tag nochmals ein besonderer Dank zuteil werden. „Das Ganze hat nur in der Gemeinschaft funktioniert“, betonte beim anschließenden Rundgang durch die neuen Kita-Räume, Nadja Georgi, Geschäftsführerin des Verbandes der Kindertagesstätte, nochmals den besonderen Zusammenhalt und die Unterstützung der Helfer. Nur durch das Gesamtpaket aus Handwerksleistungen, körperlichen Einsatz oder organisatorische Unterstützung aus der Elternschaft, Aufräumarbeiten und soziales Engagement der Mitarbeiter, Verpflegung durch die Nachbarschaft oder auch tröstende Worte von Angehörigen, sei diese Katastrophe zu bewältigen gewesen. „Das hat mir Mut und Hoffnung gegeben. Als ich dann noch gesehen habe, welche Spendenbereitschaft durch die Aufmerksamkeit im Internet ausgelöst worden war, war ich mir sicher: Wir schaffen das!“