Leverkusener Traditionsverein wird neu belebt Mit der Kasinogesellschaft Kultur gemeinsam erleben

Als im Januar 1901 die Kasino-Gesellschaft Leverkusen gegründet wurde, war es ein ziemlich elitärer Männerverein. Carl Duisberg, damals Vorstandsvorsitzender der Farbenfabrik Bayer, hatte den Anstoß zu einem regen Club-Leben mit Veranstaltungsprogramm am noch jungen Bayer-Standort in Wiesdorf gegeben. Das hat sich in den vergangenen 123 Jahren grundlegend geändert. War doch die Mitgliedschaft anfangs den höheren Bayer-„Beamten“ vorbehalten, so öffnete sich der Kreis immer mehr. Heute ist die Mitgliedschaft längst nicht mehr an eine Beschäftigung in der Firma geknüpft. „Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die den Zweck des Vereins unterstützen“, heißt es in der Satzung. Und dieser ist das Erleben von „Kultur in Gesellschaft“.