Jecken aus Obervoklach schunkeln in Leverkusen Karnevalsfreundschaft mit Narren aus Franken

„Begeistert berichtete Kerstin ihrem Vater von dem Abend. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft nicht nur zweier Familien, sondern zweier Vereine, und seit 2016 besuchen sich die Vereine gegenseitig zu ihren Sitzungen“, berichten die Manforter. Und: „Was die Mitglieder der Vereine so attraktiv an dem jeweils anderen Verein finden, ist die Unterschiedlichkeit.“ Mit 600 Einwohnern mache die Bevölkerung des fränkischen Winzerdorfs gerade einmal 0,3 Prozent dessen aus, was Leverkusen an Einwohnern hat. Die Franken feiern im Gemeindehaus drei Sitzungen pro Session mit jeweils 140 Gästen und Künstlern. Letztere kommen meist aus der eigenen Gemeinde, einige Redner kommen aus dem Umfeld für eine Gage im hohen zweistelligen Bereich, erzählen die Manforter, die fürs Bühnenprogramm durchaus ganz andere Gagen gewöhnt sind. „An der Qualität der Beiträge für die Lachmuskeln macht das aber keinen Unterschied. Ich genieße die Sitzung in Obervolkach genauso, wie die Große Sitzung der Karnevalsfreunde Manfort im Leverkusener Forum, das maximal 1200 Besucher fasst,“ betont KM-Senatspräsident Christoph Huber. „Hinzu kommt, dass wir in Obervolkach den leckeren lokalen Frankenwein trinken, während die Obervolkacher sich immer auf das Kölsch im Forum hier freuen.“