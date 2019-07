„Kleiner Sebastian“ : Hitdorfer Jungschützen für Engagement ausgezeichnet

(bu) Die Jungschützen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Hitdorf 1428 haben erneut den Förderpreis „Kleiner Sebastian“ auf dem Diözesanjungschützentag in Wachtberg gewonnen.

Der Preis wird jährlich vom Bund der Sankt Sebastianus Schützenjugend (BdSJ), Diözese Köln, an Jungschützenabteilungen verliehen, die sich in besonderem Maße für den Leitspruch der Schützen „Für Glaube, Sitte, Heimat“ innerhalb des Jahresthemas einsetzen. Im Vorjahr hatten die Hitdorfer Jungschützen bereits den Förderpreis zum Thema „Was machen wir für andere?“ gewonnen.

In diesem Jahr lautete das Motto „Jugend on Tour!“. Neben der Jungschützenfahrt, die für ein Wochenende mit 20 Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren und ausgebildeten Jugendleitern nach Waldbröl in ein Selbstversorgerhaus führte, trugen auch die Tagesausflüge in eine Trampolinhalle, zu einem Bundesligawettkampf im Schießen und eine Kanufahrt bei.