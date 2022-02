Kundgebung am Freitag vor dem Rathaus : Leverkusener Jugendparteien demonstrieren gegen russische Invasion

So wie am Donnerstag auf dem Kölner Neumarkt soll es am Freitag auch eine Solidaritäts-Demonstration mit der Ukraine geben. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Die Leverkusener Jugendparteien werden am Freitag , 25. Februar um 17 Uhr vor dem Leverkusener Rathaus geschlossen mit einer Kundgebung gegen die russische Invasion in die Ukraine protestieren. Oberbürgermeister Richrath will Kriegsflüchtlinge aufnehmen.

Der Schock über den Kriegsbeginn in der Ukraine sitzt tief. Die Leverkusener Jugendparteien von CDU, SPD, Grünen und FDP verurteilen das Vorgehen Russlands aufs Schärfste. „Auf den völkerrechtswidrigen Überfall wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ein Zeichen setzen, indem wir unsere Solidarität für unsere ukrainischen Freunde kundtun“, schreibt Carlo Hörmandinger, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen in Leverkusen, in einer Ankündigung. Die Stadt Leverkusen wird aufgefordert, „humanitäre Hilfe für ukrainische Flüchtlinge anzubieten sowie symbolisch Solidarität mit der Ukraine zu zeigen“. Die Kundgebung ist offen für weitere Teilnehmer.

Unterdessen hat sich Oberbürgermeister Uwe Richrath in Absprache mt dem Flüchtlingsrat angesichts der kriegerischen Angriffe durch Russland auf die Ukraine in einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser gewendet Darin bittet er die Bundesrepublik Deutschland vom Recht des Selbsteintritts Gebrauch zu machen, um damit Ukrainern den Weg nach Deutschland zu öffnen. „In der Stadt Leverkusen sind zum Stichtag heute 410 Staatsangehörige der Ukraine gemeldet. Leverkusenerinnen und Leverkusener, die ein wichtiger Teil unserer Stadtgesellschaft sind. Daher ist es für mich als Oberbürgermeister Pflicht und Selbstverständlichkeit ihren Angehörigen, Bekannten und Freunden, die jetzt in der Ukraine durch kriegerische Angriffe bedroht sind, Zuflucht zu bieten“, schreibt Richrath. „Wir müssen jetzt als Gemeinschaft zusammenstehen und alles dafür tun, dass ukrainische Staatsangehörige sowohl dort, als auch hier in Deutschland wissen, dass sie nicht alleine, sondern willkommen sind.“

Das Festkomitee Leverkusener Karneval trifft sich am Donnerstagabend zu einer Krisensitzung. Dabei soll besprochen werden, wie es weitergeht. Denkbar ist eine Absage der Veranstaltungen am Samstag und Sonntag in der Opladener Brauchtumszone angesichts der Kriegshandlungen in der Ukraine.

(bu)