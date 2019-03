Diskussion : Jugendhäuser für politische Parteien schließen?

Leverkusen Im Jugendhilfeausschuss gab es eine Diskussion um die Frage, ob Neutralität gewahrt werden müsse.

In dem Punkt allerdings konnte Fachbereichsleiterin Angela Hillen Entwarnung geben, denn die Nachfrage gehe gegen Null. Tatsächlich habe es in den vergangenen Jahren nur eine einzige Parteien-Anfrage nach Anmietung von Jugendhäusern gegeben und die sei am Ende sogar zurückgezogen worden. Aber sie gab zu bedenken, auch wenn die Räume ohnehin nur überlassen würden, wenn sie nicht für die Jugendarbeit gebraucht würden, das Haus also eigentlich geschlossen sei, so könnten Jugendliche das nicht differenzieren. Denn die Betreuung der Mieter sei nicht wirklich von den originären Aufgaben der Jugendhäuser zu trennen, weil die dasselbe Personal leisten müsse. „Jugendliche brauchen Schutzräume!“ betonte die Jugendamtsleiterin und deswegen sei unbedingt auf Neutralität zu achten.