Denkmalgeschützte Leverkusener Johanneskirche umgebaut Die Kita in der Kirche ist fertig

Leverkusen · In der denkmalgeschützten Johanneskirche werden demnächst 80 bis 90 Kinder in fünf Gruppen betreut. Beim Tag der Architektur am Wochenende sind Einblicke in das ungewöhnliche Projekt möglich.

26.06.2024 , 12:22 Uhr

Die Johanniskiche ist als Kita umgebaut: Miriam Staudenrausch und Bernd-Ekkehart Scholten zeigen den Blick aus dem Kirchenschiff. Unter der Folien ist der Kindergarten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Monika Klein