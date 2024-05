Startklar für die kommende Session Hitdorfer Dreigestirn kennt sich aus dem Kegelclub

Komplettiert wird das Gespann durch Jungfrau Toffi (Christoph Kürten), deren Name so süß klingt wie die Bonbons, die er während des Narrentrecks werfen will. Auch der fast 48-jährige Wirtschaftsinformatiker (er feiert am Montag Geburtstag) ist in Hitdorf aufgewachsen. Und zwar als Jüngster von drei Geschwistern in Hitdorfs ältester Gastronomie „Em Schokker“. Als Hetdörper Jung, den es nie aus seinem geliebten Heimatkaff herauszog, traf er die beiden anderen „Naturbekloppten“ im Kegelklub „Kranz entspannt“, der in Kürze sein 15-jähriges Bestehen feiert.