Karneval total : Zitronenfunken – 66 Jahre und total jeck

Premiere für Udo Wolf: Der Präsident der Prinzengarde Opladen moderierte erstmals eine Sitzung der „Zitronenfunken“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Präsident Udo Wolf führte erstmals durch die Sitzung. Altstadtfunken feiern „Fastelovent“. Kindersitzung in Schlebusch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Gleich in doppelter Hinsicht war die 66. Jubiläumssitzung in der Stadthalle Bergisch Neukirchen eine Premiere für Udo Wolf. Seit sich im Vorjahr das Personalkarussell gedreht hatte, war der 67-jährige Bergisch Neukirchener als Präsident der Prinzengarde Opladen – liebevoll auch als „Zitronenfunken“ bezeichnet – neu gewählt worden. Am Samstag musste Wolf seine erste Sitzung als Moderator leiten. Ursprünglich war vorgesehen, dass er sich diese Aufgabe mit Kommandant Uwe Lindenhahn teilen würde, dieser hatte sich allerdings kurzfristig krankgemeldet.

Seit 1954 ist die Prinzengarde Opladen (PGO) fester Bestandteil des Opladener Karnevals und inzwischen vom närrischen Treiben in ganz Leverkusen nicht mehr wegzudenken. Deren Hauptaufgabe besteht darin, den Narrenfürsten bei seinen Auftritten zu begleiten. „Es gab auch schon mal Zeiten, da mussten wir aus dem Bus steigen, wenn der Prinz über die Stadtgrenze nach Alt Leverkusen fuhr“, beschrieb Wolf. Das ist zum Glück inzwischen völlig anders. Dazu kommt, dass sich schon eine ganze Weile nicht mehr alles nur um die Prinzenbegleitung drehte. Sie war vielmehr zunehmend in den Hintergrund gerückt, weil die Männer samt „Marie“ Nelly Schminkel als Tanz- und Spaßtruppe gebucht wurden. Die Zuschauer waren begeistert, wenn die Funken jedes Jahr ihre neuen, mit Trainerin Lilo Schmitz einstudierten Tänze vorführten. Sehr zum Bedauern aller Beteiligten musste das Training in dieser Session aber mangels Personals ausfallen. „Wir hoffen auf Fortsetzung unserer Aktivitäten im nächsten Jahr“, sagten Jürgen Kube und Boris Gündling. Dann dürfte auch Prinz Kerbi I. wieder dabei sein, schließlich fungiert er bei der PGO als zweiter Vorsitzender.

Info Prinzengarde sucht einen Tanzoffizier Obwohl die Prinzengarde Opladen die Tanzvorführungen mit ihrer Marie in diesem Jahr auf Eis gelegt hat, bleibt es dabei, dass Nelly Schminkel einen Offizier sucht. Wer Spaß am Tanzen hat, 20 bis 35 Jahre jung ist, sollte sich melden: beim Vorsitzenden Norbert Hülstrunk, 02171/8851

Wie anno dazumal feierten die Altstadtfunken am Freitag „Dat es Fastelovend“. Das Format dient seit 2019 als Ersatz für die weggefallene Veranstaltung „Weihnacht em ahle Dorp“, die zuletzt starke Konkurrenz erhalten hatte. „Der Markt verändert sich“, beschrieb Vorstandsmitglied Peter Gollan, „Was gestern noch neu war, kann morgen schon wieder alt sein. Dem passen wir uns an.“ Bei urkölschen Büttenrednern „Et Rumpelstilzchen“ und Reimredner „Dä Nubbel“ sowie bei Stimmungssänger Wicky Junggeburth und Krätzchersänger Philipp Oebel standen somit eher die leisen Töne im Vordergrund. Gollan sowie Altstadtfunken-Präsident Rainer Martins und der einstige Vorsitzende Norbert Esser wurden für ihre Verdienste durch Uwe Krause, Präsident Festausschuss Leverkusener Karneval (FLK) in seiner Eigenschaft als BDK-Regionalpräsident mit einem silbernen und jeweils einem goldenen Orden vom Bund Deutscher Karneval (BDK) geehrt. „Ihr könnt stolz darauf sein, solche Leute in euren Reihen zu haben“, kommentierte Krause.

Zuvor hatte Prinz Kerbi I. den Saal mit dem Titel „Wir wollen feiern“ gerockt, außerdem mit Prinzenführer Norbert Hülstrunk ein ruhiges Karnevalslied als persönlichen Beitrag zur Nostalgiesitzung gesungen. Als Rainer Martins die Orden genussvoll an das ganze Schmölzje verteilte, bemerkte er: „Das ist meine letzte Session als Präsident, die muss ich doch genießen.“

Verdiente Altstadtfunken (von links) Rainer Martins, Peter Gollan und Norbert Esser ehrte der Präsident des Festausschusses, Uwe Krause. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Kindersitzung der KG Grün-Weiß Schlebusch: Sitzungspräsident Marco Lutz machte im Saal der Gesamtschule Stimmung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)