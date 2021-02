Karneval in Leverkusen : Jeck im Netz: Altstadtfunken sparen auf Zeppelin

Die Altstadtfunken senden närrische Botschaften aus Opladen in die Welt: Präsident Harald Spanner (links) und Kommandant Udo Kreie im Studio. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Aus Opladen in die Welt. Das Karnevalswochenende ohne Karneval? Nicht mit uns, sagten sich viele Leverkusener Jecke, entwickelten kreative und corona-konforme Alternativen zum Straßenkarneval. Die Altstadtfunken gingen mit ihrem virtuellen Funkenappell „auf Sendung“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrich Schütz

„Mit 119 Jahren sind wir längst noch nicht zu alt, um uns neu zu erfinden“, meinten dazu die Aktiven der KG Altstadtfunken Opladen vun 1902 (älteste Leverkusener Karnevalsgesellschaft): Sie „däuten“ Samstagabend den „1. virtuellen Funkenappell“ ins weltweite Netz. Unter Regie von Chef-Appell-Internettechniker Markus Weis produzierten Präsident Harald Spanner und Kommandant Uwe Kreie eine fast 2,5-stündige Live-Sendung aus dem Studio „Funkenturm“ Opladen. Zeit hatten die drei ja mangels Auftritte. Und vorsichtig waren sie: Sie ließen sich vor der Sendung auf Corona testen. Das Ergebnis der Momentaufnahme: Keiner zeigte Virusanzeichen, die Schnuten-Pullis blieben in der Tasche.

Der ungewöhnlich berührungslose Appell wurde zu einer insgesamt unterhaltsamen Veranstaltung mit einer besonderen Premiere: Nach Idee von „Jineral“ „Blömche“ (Spanners Funkenname) organisierten die Funken ihre erste „Kölsch-Spenden-Hotline“. Per Whatsapp konnten Funken und ihre Fans während des Live-Streams ihre Litergeschenke ankündigen. Präsident Spanner freute sich zum Schluss wie Bolle: An die 300 Liter Kölsch, Dutzende Flaschen Sekt und einige Geldgeschenke für die Pänz der Altstadtfunken kamen zusammen. Spanner hatte zuvor gejammert, was die Uniform hergab: „Ihr glaubt gar nicht, was ein Funkenkorps in Wartestellung einen Durst entwickelt.“ Er schob vorsichtshalber hinterher: „Spendenquittungen können wir nicht ausstellen, unsere Lebern haben gerade ihre Gemeinnützigkeit verloren.“

Info Karneval an Karneval – trotz Corona Das geht auch unter Corona-Schutzvorschriften: Freitag lief der jecke Fahrrad-Umzug durchs Hetdörper Dorf. Samstag düsten 30 teils verkleidete Mitglieder der Mofa-Gang durch Leverkusen. Die KG Grün-Weiß Schlebusch setzte den Schliebescher Zoch ins weltweite Netz. Mit 72 liebevoll gebastelten Mini-Wagen war er so lang wie noch nie. Radio Leverkusen vergnügte mit der „Sitzung“ Rauf aufs Sofa“. Sonntag lief über Remi TV ein närrisch angehauchter Mundart-Gottesdienst mit Pfarrer Peter Teller.

An dieser Stelle konnte Markus Weis (sonst als Tanzoffizier mit Marie Anna Hammer unterwegs) schon wieder lachen. Der Start der Übertragung per Facebook hatte sich als technischer Hindernislauf gestaltet. Erst mit Verspätung und anfangs ruckelig gingen die Altstadtfunken online. Ist ja eigentlich logisch: An einer solchen Menge an gleichzeitigem Opladener Altstadtfunken-Frohsinn kann sich emotionslose Computertechnik mal verschlucken. Die Sendung bot eine Mischung aus vorproduzierten und eingespielten Videos (mit Musterung der Home-Office-Funken), Bildern aus vergangenen Sessionen und aus Live-Beiträgen von Präsident und Kommandant. Dazu zählten Grüße von Oberbürgermeister Uwe Richrath, Regimentspfarrer Heinz-Peter Teller, vom KOK-Präsidenten Peter Rösgen und von Wirtin Jana Fischer (Funken-Stammkneipe „Opladener Treff“). Eigens für den www-Appell hatte die Mädchengarde einen Beitrag komponiert: Alleine wurde dank Technik zusammen getanzt. Für die richtige Würze sorgten schließlich Beiträge von Senator Oli (Materlik), der Köbes.

Jeck ging es ebenso hinter den Kulissen des „Fernsehstudios“ der Altstadtfunken zu. Präsident und Spanner erzählten sich in Pausen Witzchen holten Kölsch, Weis suchte ein Ladekabel. Spitze auch die Telefonate, die Spanner in den Offline-Phasen annahm: „Spende ruhig mehr, wir Funken sparen auf einen blau-weißen Zeppelin“, frotzelte dat Blömche. Dabei beförderte er gleich mal nebenbei seinen Vorgänger Rainer Martins am Telefon zum „Huusmeister Kaczmarek“ des Funkenturms. Schließlich wohnt Martins nur 50 Meter vom Vereinssitz entfernt.