2G-Regel in Leverkusen : Jazztage machen einen Bogen ums Forum

Die „Jazzrausch Bigband“ legt am 8.November los. Foto: Jazz-Tage/Veranstalter

Leverkusen Die Konzerte der 42. Auflage des Musik-Events sind im Leverkusener Erholungshaus und im Opladener Scala. Für Besucher gilt die 2G-Regel. Das Erholungshaus, das derzeit noch als Impfzentrum fungiert, wird bis zum ersten Konzert von Max Mutzke am 4. November wieder umgebaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Siegfried Grass

Jazz we can. Ja, die 42. Leverkusener Jazztage finden statt. Wie auch die 41. Auflage dieses weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Kulturereignisses wegen Corona zwar nicht ausgefallen war. Aber es wurde mächtig eingedampft auf wenige Veranstaltungen – ohne Publikum. Immerhin zeichnete der Westdeutsche Rundfunk die (wenigen) Konzerte auf. Auch in diesem Jahr wird vieles anders sein, wenngleich 17 Konzerte im Erholungshaus und sieben im Opladener Scala vom 4. bis 21. November stattfinden sollen. Aber keins im Leverkusener Forum. Obwohl die Show beispielsweise von Jamie Cullum längst ausverkauft ist. Sie wird auf 2022 (erneut) verschoben, in der Hoffnung, dass spätestens dann alles wieder wie vor der großen Pandamie ablaufen kann. Auch die geplanten Konzerte von Candy Dulfer und Gregory Porter sind davon betroffen.

Konstantin Wecker singt am 15. November. Foto: Jazz-Tage/Veranstalter

Das Erholungshaus, das derzeit noch als Impfzentrum fungiert, wird bis zum ersten Konzert von Max Mutzke am 4. November wieder umgebaut. Genau 680 Zuhörer werden dann auf den komfortablen Polstersesseln den musikalischen Darbietungen folgen können. Der Sänger und Songwriter hat in den letzten Monaten seinen Bekanntheitsgrad mit der Fernsehsendung „Lebenslieder” vergrößern können.

Die fidelen Jungs von „Quadro Nuevo“ unterhalten das Leverkusener Publikum am 17. November. Foto: Jazz-Tage/Veranstalter

Info Programm und Karten im Internet Die Leverkusener Jazztage sind diesmal vom 2. bis 21. November. Das ganze Programm und Karten gibt’s unter leverkusener-jazztage.de.

Weitere Höhepunkte sind Pappik Busch, Kenny Garret, Myles Sanko, Konstantin Wecker, Avishai Cohen, Nils Wülker, Wolfgang Haffner´s Dreamband, Milow, Quadro Nuevo, Lisa Simone und Wolfgang Niedecken, um nur einige zu nennen. Das komplette Programm findet sich auf der Internetseite der Leverkusener Jazztage.

Rebekka Bakken („Still in the Woods“) gastiert am 14. November. Foto: Jazz-Tage/Veranstalter

Trotz Corona und dem Mini-Programm 2020 war es für Veranstalter Fabia Stiens wichtig, dass die Marke „Leverkusener Jazztage“ nicht in Vergessenheit gerät. Immer mehr musikalische Großereignisse finden in der näheren und weiteren Umgebung statt, das hält auch Stiens mit seiner Truppe auf Trab. Aber vielleicht führen gerade diese Herausforderungen dazu, dass sich die Jazz- und Musik-Szene in Leverkusen konsolidiert.

Der Gitarrist Milow kommt am 18. November. Foto: Jazz-Tage/Veranstalter

Die Jazztage haben ihren eigenen Verein mit rund 30 Mitgliedern, die vor allem als ehrenamtliche Helfer bei den Veranstaltungstagen voll im Einsatz sind. Der Verein „Jazz Lev“ hat gerade erst einen neuen Vorstand gewählt und will die Musikszene in Leverkusen über das Vereinslokal Topos und das angrenzende Straßenfest „Streetlife“ hinaus wieder beleben. Es bietet sich die Bühne im Neulandpark ebenso an, wie die Wiese hinter dem Schloss Morsbroich viel Raum für kurzweilige Veranstaltungen bietet.

Das alles kann und sollte – wenn denn endlich Corona der Vergangenheit angehört – bespielt werden. Wenn dann die Mitglieder der beiden Jazz-Vereine an einem Strang ziehen, zusammen mit Bayers Kulturabteilung und der „Kulturstadt Leverkusen“, dann könnte tatsächlich etwas Einmaliges in Leverkusener entstehen, was weit über den Ruf der Jazztage hinaus geht.