41. Leverkusener Jazztage – Besinnliches am Samstag : Gegen die laute Welt: Gall spendiert Gänsehaut

41. Leverkusener Jazztage – Besinnliches am Samstag

Leverkusen Schlagzeuger Wolfgang Haffner hat bisher die meisten Follower im Livestream. Max Mutzke und Milow kommen noch zum krönenden Abschluss am Dienstag und Mittwoch.

Klicken lohnt sich. Zumindest empfinden so die Menschen, die den Livestream der Leverkusener Jazztage verfolgen und einen Kommentar posten. Die Einhunderttausender-Marke wurde zwar nach der Übertragung von sechs Konzerten noch nicht geknackt. Aber das ist nur noch eine Frage von wenigen Tagen. Wenn also die Jazzfans die Konzerte schon nicht leibhaftig verfolgen können, so sind es nicht wenige, die sich wenigstens vor dem Fernseher oder Computer, im Idealfall mit opulenter Hifi-Ausstattung, die Programme aus dem Leverkusener Erholungshaus zu Gemüte führen.