Das Buch zur Leverkusener Titeljagd Die magische Saison der Werkself auf 126 Seiten

Ja, es ist tatsächlich passiert: Deutscher Meister Bayer Leverkusen. Jeder Spieltag der unglaublichen Spielzeit, in der die Fußballer um Anführer Granit Xhaka bekanntlich keine Partie in der heimischen Liga verloren, ist dabei in Kurzform, aber mit viel Liebe zur jeweiligen Geschichte und den Details des Spiels nacherzählt. Das Buch ist also eine Chronik der Ereignisse, die vielleicht auch noch nach vielen Jahren gemeinsam mit Kindern oder Enkeln aus dem Schrank geholt werden kann. „Es ist eine Hilfe zum Verarbeiten“, beschreibt Zimmermann, „zum in Erinnerungen schwelgen. Das holt viele magische Erlebnisse wieder hoch.“ Auf 126 Seiten und mit 107 Fotos sind so viele Momente festgehalten.