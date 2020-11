Modernisierung : Leverkusener „Institution“: Der Sportplatz Birkenberg erhält ein neues Gesicht

Opladen Die Sport- und Freizeitanlage soll moderner und ein Ankerpunkt für das Quartier werden, zum Beispiel für Stadtteilfeste. Kosten für Sanierung und Umbau: rund eine Million Euro. Die Stadt will dafür Fördermittel vom Land NRW bekommen.

Es gibt wohl kein Kind, das in Opladen aufgewachsen ist und nicht irgendeine Erinnerung an die Wettkämpfe auf dem Sportplatz Birkenberg hätte. Nun wird die in die Jahre gekommene Sportanlage von Grund auf saniert. Die Vertreter des Stadtbezirks II votierten zuletzt einstimmig für eines der größten Projekte, das für die kommenden Jahre geplant ist. Das letzte Wort am 14. Dezember hat zwar der Rat der Stadt, von dort ist aber ebenfalls Zustimmung zu erwarten.