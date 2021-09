Corona aktuell : Impfzentrum nur noch nachmittags geöffnet

Leverkusen Zu wenig „Kundschaft“: Erholungshaus ist fürs Impfen nur noch ab 14 Uhr geöffnet. Inzidenzwert sinkt erstmals seit Tage wieder unter 200er Wert.

Wer sich am Mittwochvormittag einen Piks in den Oberarm abholen wollte, stand am Erholungshaus vor verschlossenen Türen. Denn: Ab diesem Monat hat das Impfzentrum dort montags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr ohne Termin geöffnet, mit Termin bis 20 Uhr, teilt die Stadt mit, die Vormittagsöffnungszeiten fallen weg.