Travnik Development Leverkusener Immobilienentwickler ist insolvent

Travnik stellt die Insolvenz eines seiner Tochterunternehmen in Zusammenhang mit der weiterhin grassierenden Baukrise in Verbindung. „Es herrscht große Verunsicherung am Immobilienmarkt“, sagt der Unternehmensgründer. „Wir mussten uns aus strategischen Gründen von einer unserer Gesellschaften trennen.“ Betroffen seien fünf Mitarbeiter. Der Rest der Gruppe bleibe unbeschadet, laufende Bau-Projekte seien nicht betroffen, betont der Hauptgesellschafter der Travnik Group.