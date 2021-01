Nicole Grünewald zur Corona-Krise : IHK-Präsidentin: „Die Betriebe sind am Limit“

Leverkusen/Köln „Wer geringe Fixkosten hat, lebt seit Monaten von den eigenen Reserven“, sagt Nicole Grünewald. Und warnt: Viele kleine Betriebe werden das wirtschaftlich nicht überleben.“

„Es ist höchste Zeit und daher begrüßen wir es sehr, dass Wirtschaftshilfen zukünftig unkomplizierter beantragt werden können“, sagt Nicole Grünewald, Präsidentin der IHK Köln, die auch für Leverkusen zuständig ist. Es zeichne sich jedoch jetzt schon ab, dass viele Unternehmen weiter durchs Raster fallen. „Wer geringe Fixkosten hat, lebt seit Monaten von den eigenen Reserven. Viele kleine Betriebe werden das wirtschaftlich nicht überleben.“ Auch größere Ketten gerieten mehr und mehr in eine Schieflage. „Hier gibt es einen Fehler im System. So kann ein Unternehmen mit vielen Filialen nur einen Antrag für alle stellen. Durch die Höchstgrenzen der Förderung lassen sich aber die Verluste nicht kompensieren. Hier ist ebenfalls dringend Nachbesserung nötig“, sagt Grünewald.

Die verbesserten Möglichkeiten der Abschreibung seien ein Schritt in die richtige Richtung, denn die stark betroffenen Betriebe aus Handel und Gastronomie bräuchten Liquidität. „Letztlich ersetzt diese Regelung aber nur die in der Vergangenheit entstandenen Kosten, nicht den Gewinn, der zum Überleben notwendig ist,“ sagt Grünewald. Die Ausgleichszahlungen müssten jetzt fließen – und nicht erst im März. „Sonst können wir im Sommer nur noch die Scherben zusammenkehren. Viele Betriebe sind am Limit.“ Die Kölner Region ohne eine lebendige Gastronomie, ohne Events und ohne unseren individuellen Einzelhandel – „das würde dem gesamten Standort nachhaltig schaden. Noch können schnelle und unbürokratische Hilfen dieses Szenario verhindern.“

Grünewald wurde bei der Mitgliederversammlung von IHK NRW als Vizepräsidentin in den Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft aller nordrhein-westfälischen IHKs gewählt. Der fünfköpfige Vorstand mit dem ebenfalls neu gewählten Präsidenten Ralf Stoffels aus Hagen vertritt die Gesamtheit der IHKs in NRW gegenüber Landesregierung und Landtag. Grünewald wurde zudem in den Vorstand des DIHK entsendet, um die Interessen der Wirtschaft in NRW auch auf Bundesebene zu vertreten.