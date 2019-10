Projekt in Steinbüchel : Hospizverein verdoppelt jede eingehende Spende

Foto: dpa/Daniel Reinhardt Enge menschliche und fachliche Begleitung auf dem letzten Weg, das will der Hospizverein in einem stationären Rahmen in Steinbüchel verwirklichen.

Leverkusen (RP) Mit einer Spende doppelt Gutes tun – das kann so einfach sein: Die Bethe-Stiftung aus Bergisch Gladbach verdoppelt seit Anfang Oktober drei Monate lang alle Spenden bis zu einer Gesamtsumme von 15.000 Euro für PalliLev – das integrierte Palliativ- und Hospizzentrum für Leverkusen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Konkret heißt das: Werden von Oktober bis Dezember 15.000 Euro gespendet, verdoppelt die Bethe-Stiftung diese Spenden auf 30.000 Euro.

Das Thema Spendenverdopplung ist in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. „Mit Spendenverdopplungen möchten wir soziale Projekte wie PalliLev wirksamer stärken und durch breite Öffentlichkeitsarbeit die Bevölkerung ermutigen an der Umsetzung einer menschlicheren Gesellschaft aktiver mitzuwirken“, erläutert Stiftungsgründer Erich Bethe die Intention.

Der Förderverein PalliLev wird die drei Monate nutzen, um möglichst viele Spender für die Verdoppelungsaktion zu begeistern. „Wenn viele mithelfen und spenden, werden wir das Ziel erreichen, 15.000 Euro verdoppeln zu lassen“, sagt Wolfgang Hübner, Vorsitzender des PalliLev-Fördervereins. Vor allem während der PalliLev-Woche in der Rathaus-Galerie vom 28. Oktober bis zum 3. November möchte der Verein viele Spender gewinnen.

Die Eheleute Bethe fassten im Jahre 1996 den Entschluss, ihr Vermögen für mildtätige Zwecke zu spenden. Mit den von ihrer Stiftung geförderten Projekten möchten sie einen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft im Sinne von Humanität und Toleranz leisten.

Mit PalliLev entsteht in Steinbüchel das integrierte Hospiz- und Palliativzentrum für Leverkusen, in dem schwerstkranke, sterbende Menschen in ihren letzten Lebenswochen betreut werden. Sie werden palliativmedizinisch und palliativpflegerisch versorgt und erhalten eine besondere menschliche Zuwendung und Begleitung in persönlicher Atmosphäre.

Der Grundstein für das Gebäude ist bereits gelegt. PalliLev soll in der zweiten Hälfte 2020 seine Arbeit aufnehmen. Auf dem 1520 Quadratmeter großen Grundstück an der Steinbücheler Straße soll ein halbrundes Gebäude mit drei Etagen entstehen, in dem zwölf Einzelzimmer mit jeweils eigenem Bad und Terrasse oder Balkon zu einem Ort des Lebens gestaltet werden.

Neben diversen Räumen und Büros sind zudem zwei Zimmer für Angehörige und 17 Tiefgaragenplätze vorgesehen. Im Obergeschoss des Gebäudes werden das ambulante Palliativzentrum Leverkusen (APZ) und der Hospizverein Leverkusen einziehen und die ambulante Versorgung in Leverkusen weiterhin abdecken. Abgerundet wird das Angebot durch einen ansprechenden Außenbereich.